Wie Sie auch im Alter sorglos leben können

Da Sie das Geld aus Ihrem Wohnungsverkauf für Ihren Lebensunterhalt brauchen, können Sie sich per Dauerauftrag von Ihrer Bank jeden Monat einen bestimmten Betrag auszahlen lassen. Sie erhalten dann ähnlich wie bei einer Rente einen fixen Betrag. Entsprechend nimmt das Vermögen ab. Diesen Vermögensverzehr müssen Sie, anders als eine AHV- oder Pensionskassenrente, nicht versteuern. Das Geld wurde ja bereits früher versteuert.

Besser als nur einfach das Geld auf das Konto bei einer sicheren Bank zu legen und dann jeweils einen monatlichen Betrag zu beziehen, ist aus meiner Sicht eine Kombination von Bezug und Ertrag. Möglich ist das, indem Sie bei der Bank einen Fondsentnahmeplan einrichten. Damit können Sie sich regelmässig Beträge auszahlen lassen und gleichzeitig das noch nicht aufgebrauchte Geld – oder sinnvollerweise nur ein Teil davon – weiterhin in breit diversifizierte Anlagefonds investieren und damit eine Rendite erzielen, die weit besser ist als der mickrige Zins auf dem Bankkonto. So haben Sie die Chance, dass Ihr Vermögen länger reicht oder Sie mehr beziehen können.

Allerdings gehen Sie auch ein Anlagerisiko ein. Im schlechten Fall sitzen Sie auf Buchverlusten oder Ihr Vermögen reicht weniger lange. Ob für Sie die Rechnung aufgeht, hängt nicht zuletzt von Ihrer Strategie und von Ihrer Diversifikation ab.

Ich würde eher eine konservative Strategie nutzen. Damit schmälern sich zwar Ihre Renditemöglichkeiten, sie tragen aber geringere Risiken. Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrer Bank beraten und Ihre genauen Möglichkeiten aufzeigen.

Wenn Sie einen schönen Ertrag auf einem Teil Ihres Geldes wünschen, könnten Sie auch so wie Sie es in Ihrer Frage ansprechen, in Schweizer Dividendenperlen wie Nestlé, Swisscom, Swiss Re, Zurich, Swiss Life, Roche oder Novartis investieren. So erreichen Sie jährliche Dividendenrenditen zwischen zwei und fünf Prozent.

Das Problem dabei: Dividenden sind nie garantiert. Zudem tragen Sie das volle Anlagerisiko, mit Einzeltiteln ein Klumpenrisiko und sind bei Aktien starken Kursschwankungen ausgesetzt. Falls Sie die Aktien langfristig behalten, verlieren für Sie die Schwankungen etwas an Bedeutung, da Sie nur an den Dividenden interessiert sind. Sobald aber das übrige Vermögen aufgebraucht ist und Sie auch das Geld, das in Dividendenperlen angelegt ist, nutzen müssen, spielt es eine Rolle, ob der Aktienkurs hoch oder tief ist, weil Sie dann verkaufen müssen.

Sie sollten sich also auch da genau überlegen, wie viel Risiko Sie eingehen wollen und können und einen möglichen späteren Ausstieg langfristig planen, da Sie sonst allenfalls auf Buchverlusten sitzen und vielleicht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt die Dividendenperlen verkaufen müssten. Daher würde ich nicht gleich alles Geld investieren, sondern nur einen Teil.

