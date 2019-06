Wie Sie den Depotauszug richtig interpretieren

Der von Ihnen gehaltene CSA Mixta-BVG Index 25-Fonds investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in verschiedene Anlagegruppen wie Obligationen, Aktien und Immobilien in der Schweiz. Dadurch wird eine sehr breite Diversifikation erreicht.

Indem passiv über indexierte Vehikel angelegt wird, halten sich die Gebühren einigermassen in Grenzen. Der Aktienanteil ist mit einer Bandbreite von 20 bis 30 Prozent recht klein. Der Grossteil des Kapitals fliesst indirekt in Anleihen in Schweizerfranken und internationalen Währungen, wobei diese grösstensteils zum Franken abgesichert sind.

Dennoch hat Ihr Fonds im letzten Jahr eine negative Entwicklung ausgewiesen. Damit ist er aber nicht allein. Die meisten vergleichbaren Instrumente mussten im vergangenen Jahr eine Negativperformance kommunizieren.

Der Grund liegt darin, dass wir 2018 die seltene Konstellation hatten, dass praktisch alle grossen Anlageklassen negativ abschnitten – selbst viele vermeintlich sichere Anleihen. Die breite Diversifikation hat sich nur bedingt ausbezahlt.

Ich verstehe Ihre Verunsicherung: Sie wollen Ihr Vorsorgegeld so investieren, dass Sie es vermehren und am Ende des Jahres sicher nicht mit weniger dastehen. Dennoch kann ich Sie beruhigen. Ihr Depotauszug per Ende Jahr ist nur eine Momentaufnahme. In diesem Fall war es eine negative Momentaufnahme.

Wenn Sie die Entwicklung Ihres Vorsorgevehikels aktuell anschauen, sehen Sie, dass es sich im ersten Quartal dieses Jahres deutlich erholt hat. Vor allem die Aktien haben von einer starken Erholung der Börsen profitiert, nachdem es noch im Dezember zu einem regelrechten Ausverkauf bei vielen Titeln kam.

Was Sie auf Ihrem Depotauszug per Ende 2018 sahen, waren nicht wirklich Verluste – es waren vielmehr Buchverluste. Zu effektiven Verlusten wären diese erst geworden, wenn Sie Ihre Fondsanteile gleich in Panik verkauft hätten. Dann hätten Sie in der Tat weniger Geld erhalten. Da Sie die Titel aber behalten haben, sind aus den Buchverlusten inzwischen Buchgewinne geworden.