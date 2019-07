Wie Sie die Frühpensionierung clever planen

Auch in anderer Hinsicht ist man nicht ganz frei: Die von Ihnen ins Auge gefasste Anmeldung für einen Vorbezug der AHV-Rente muss spätestens am letzten Tag des Monats, in dem Sie das entsprechende Altersjahr vollenden, eingereicht sein. Die AHV weist klar darauf hin: «Andernfalls kann der Rentenvorbezug erst mit Wirkung ab dem nächstfolgenden Geburtstag geltend gemacht werden. Eine rückwirkende Anmeldung ist ausgeschlossen».

Daher empfiehlt die AHV, die Anmeldung für den Vorbezug der Altersrente drei bis vier Monate vor Erreichen des Altersjahrs, ab welchem Sie den Vorbezug wünschen, einzureichen. Eine Anleitung dafür sowie die nötigen Formulare finden Sie im Internet unter der Adresse www.ahv-iv.ch.

Als Mann ist für Sie ein Vorbezug erst ab 63 Jahren möglich, bei Frauen wäre es ab 64 möglich, da das ordentliche Rentenalter bei den Frauen mit 64 Jahren noch tiefer liegt. Bevor Sie sich definitiv für einen Vorbezug entscheiden, sollten Sie die finanziellen Folgen für sich genau anschauen. Ein Vorbezug der Altersrente hat nämlich zur Konsequenz, dass Ihre Rente während des gesamten Rentenbezugs – also bis ans Lebensende – gekürzt wird.

Ein Jahr Vorbezug hat eine Kürzung von 6,8 Prozent zur Folge, zwei Jahre Vorbezug eine Kürzung von 13,6 Prozent. Ich rate Ihnen, sich die genauen Konsequenzen bezogen auf Ihre monatliche Rente genau berechnen zu lassen.

Finanzielle Einbussen bringt Ihnen die Frühpensionierung allerdings nicht nur bei der AHV, sondern auch bei der Pensionskasse. Falls Sie die Rente beziehen, wird diese ebenfalls gekürzt. Um wie viel erfahren Sie direkt bei Ihrer Kasse oder im entsprechenden Reglement der Kasse.

Das Mindestalter für eine Frühpensionierung beträgt bei den meisten Pensionskassen 58 Jahre, je nach Vorsorgeinstitution kann das Mindestalter im Reglement aber auch variieren. Sich zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter frühpensionieren zu lassen, wie Sie es planen, ist aber kein Problem – abgesehen von den finanziellen Einbussen, die ebenso wie bei der AHV erheblich sind.