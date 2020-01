Wo gibts die höchsten Dividenden?

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 30 Jan 2020 03:50:39 +0000)

Sie haben schon mehrmals geschrieben, dass man mit Aktien eine Dividende von fünf Prozent erreichen kann. Welche Aktien sind das? Welche Titel werfen aktuell am Meisten Ertrag ab? K.N.

Wenn Sie sich eine Tranche am Dividendensegen der Schweizer Börsenfirmen von insgesamt über 50 Milliarden Franken abschneiden möchten, müssen Sie sich beeilen. In Kürze beginnen die ersten Unternehmen mit der Auszahlung ihrer Dividenden. In der Regel dauert die Dividendensaison dann bis Ende Mai. Einzelne Unternehmen wie die Ems Chemie zahlen ihre Dividende allerdings viel später im Sommer aus.