Hohe Prämie trotz geringem Risiko

Das Solidaritätsprinzip gilt

In Branchen mit hohem Berufsunfallrisiko sind also auch die Prämien für die NBU-Versicherung eher hoch. Das trifft ebenfalls für den Fall der Sachbearbeiterin Claudia Bürgisser zu. Die 2,5 Lohnprozente, die sie zahlen muss, entsprechen dem vergleichsweise hohen Risiko, das die Suva für die Branche ermittelt hat, in der Bürgisser tätig ist. Und da in der obligatorischen Unfallversicherung das Solidaritätsprinzip gilt, ist der Prämientarif innerhalb eines Betriebs grundsätzlich für alle gleich.

Zwar könnten die Versicherungen die Tarife innerhalb eines Betriebs abstufen, wenn die Arbeitnehmenden unterschiedliche Tätigkeiten ausübten und somit zu verschiedenen Risikogruppen gehörten, sagt Suva-Sprecher Vonlanthen. Bei Büromitarbeitenden ist dies aber nicht der Fall, da diese administrativ das Hauptgeschäft eines Betriebs unterstützten. Deren Prämie wird daher nicht separat bemessen. Somit zahlt Sachbearbeiterin Claudia Bürgisser für das Risiko ihrer Branche, auch wenn ihr persönliches Unfallrisiko viel kleiner ist.

Teuer ist es für Bürgisser nicht zuletzt deshalb, weil ihr Arbeitgeber sich nicht an den Kosten für die NBU-Versicherung beteiligt, was dem Vernehmen nach sonst viele tun. Um weniger Prämien zu zahlen, müsste Bürgisser die Arbeitgeberin oder die Branche wechseln.