Die meisten Stelleninserate, die geringste Nachfrage

So stossen in der Deutschschweiz Ausschreibungen insbesondere für Bau- und Ingenieursberufe sowie für Pflegekräfte auf relativ geringe Aufmerksamkeit – gerade wenn man sie in Bezug setzt zum merklich höheren Inserateangebot. Auch in der Westschweiz sind Berufsleute aus dem Bau- und Ingenieursbereich knapp, für Pflegerinnen und Pfleger gilt das aber weitaus weniger.

Bleibt noch eine dritte Kategorie von Berufen: Jene mit der stärksten Nachfrage im Verhältnis zum Angebot. Im deutschsprachigen Landesteil gilt dies besonders für die Sparte Bewachung/Polizei/Zoll/Rettung. Dieses Ungleichgewicht – wenngleich auf tiefem Niveau – sei schon in den Jahren zuvor aufgefallen, sagt Rebekka Hänggi, Marketing-Managerin von Jobcloud. «Einen möglichen Einfluss könnten die Kampagnen der Polizei in den letzten Jahren haben, die sich damit als Arbeitgeberin profilieren will.» Ein klarer Nachfrageüberhang besteht sodann landesweit für Stellen in Verwaltung, Bildung und Sozialem.

Röstigraben bei Teilzeit- und Temporärstellen

Untersucht haben Jobcloud und ZHAW, wie verbreitet Teilzeit- und befristete Stellen sind. «Da hat uns überrascht, wie gross die Unterschiede zwischen deutscher und welscher Schweiz sind», sagt Hänggi. Seien in der Deutschschweiz 15 Prozent der Inserate als Temporärstellen ausgeschrieben worden, habe dieser Anteil in der Romandie sogar 20 Prozent betragen. Demgegenüber war das Interesse an befristeten Arbeitsverhältnissen in beiden Regionen mit Klickanteilen von je über 14 Prozent in etwa gleich – was in der Westschweiz zu einer augenfälligen Diskrepanz geführt hat.

Ein Röstigraben öffnet sich auch in Sachen Teilzeit: In der Deutschschweiz kamen Stelleninserate mit einem 40- bis 90-prozentigen Pensum auf einen Anteil von knapp 22 Prozent; 80-Prozent-Pensen schwangen dabei obenaus. Der entsprechende Westschweizer Inserateanteil lag bei 9,3 Prozent. Allerdings ist hier auch die Nachfrage mit 11,2 Prozent deutlich hinter der deutschen Schweiz (21,3 Prozent) zurückgeblieben.