Schoggi-Job für die Überfliegerin

Sie war eines dieser Kinder, die immerzu fragen: Warum? Wieso? Wie? Und da findet sich die Verbindung zu ihren aktuellen Tätigkeiten. «Ich stürze mich gern in neue Themenbereiche, wo man noch Wege und Lösungen finden muss.»

Besonders spannend findet sie, wenn sie ihre Erfahrungen aus verschiedenen Gebieten verbinden kann. Angetrieben werde sie aber nicht nur von Neugier und Forschungsdrang, sondern auch vom Lustprinzip. «Ich will in der Gegenwart leben, Aufschieben ist nicht so mein Ding», erklärt die quirlige Frau. Deshalb zögerte sie auch nicht lange, als sie die Anfrage erhielt, ob sie Mitglied des Aufsichtsrats des österreichischen Süsswarenherstellers Manner werden wolle. Dass ihr bei der Anfrage Tränen in die Augen schossen, hat aber noch einen weiteren Grund: «Ich war schon als Kind eine bekennende Schoggi-Liebhaberin.» Und ergänzt: «Ich will mich nur bei Firmen engagieren, die mir auch Plausch machen. Das war hier ganz klar der Fall.»

Es braucht den Blick von aussen und das Wissen von innen

Es geht natürlich nicht nur um Freude, sondern auch um Erwartungen. Kann Sita Mazumder Erkenntnisse aus ihrer Forschungstätigkeit bei Manner nutzen? Ist ihr Engagement bei Manner ein Beispiel dafür, wie Brücken zwischen IT und Business geschlagen werden können? Sita Mazumder ist davon überzeugt. «Ich habe ja sowohl Ökonomie wie Informatik-Ingenieurwissenschaften studiert. Heute kann ich die beiden Disziplinen zusammenbringen.» Sie sei auch davon überzeugt, dass man die beiden Fachrichtungen und die dazugehörigen Menschen stärker vereinen müsse. «Es kann nicht sein, dass der Informatiker über den Manager sagt, das ist der Schlipsträger, und umgekehrt der Manager, das ist der Nerd im T-Shirt.»

Manner ist ein fast 130-jähriges Unternehmen. Bezüglich der Produkte ist der Ruf des Traditionsbetriebs hervorragend, ähnlich wie bei Lindt. Aller-dings bedeutet das lange Bestehen auch, dass Strukturen und Prozesse nicht nur in der Produktion, sondern auch in der IT situativ durch akute Bedürfnisse gewachsen sind. «Man unternahm natürlich Schritte der Digitalisierung, aber nur kleine», sagt Sita Mazumder. «Um den Betrieb in die moderne Welt zu bringen, braucht es Expertisen, den Blick von aussen – zusammen mit dem Wissen von innen. Wo braucht es Bereinigungen, wo liegen die Risiken? Umsetzbare Digitalisierung ist das, was ich bringen kann.»

«Digitale Transformation geht vielmals schief, weil man die Menschen vergisst.»Sita Mazumder, Unternehmerin

Sita Mazumder betont, dass es keine Lösung sein könne, Tabula rasa zu machen und einfach die neusten Produktionslinien hinzustellen. «Man muss die Mitarbeitenden von den nötigen Modernisierungsschritten überzeugen, gerade bei einem Traditionsbetrieb mit vielen langjährigen Angestellten. Das ist wie eine Familie, da gibt es Ängste vor Veränderungen.» Der Faktor Mensch entscheide letztlich darüber, wie schnell man vorwärtsgehen könne. «Ich sage klar: Nehmt euch genügend Zeit, um die Mitarbeitenden aller Stufen und Bereiche abzuholen. Sonst funktioniert es nicht. Digitale Transformation geht vielfach schief, weil man die Menschen vergisst.»