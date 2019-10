Wo digitale Nomaden der Einsamkeit entkommen

Frau Caloz, Sie betreiben im Walliser Bergdorf Grimentz zwei Chalets, in denen digitale Nomaden aus aller Welt wohnen und arbeiten. Warum kommen diese Leute zu Ihnen in die Berge?

Ein wichtiger Grund ist die Nähe zur Natur, im Winter das Skifahren. Von unseren Chalets ist man in zwei Minuten am Skilift und wenig später auf den Pisten. So lassen sich Arbeit, Freizeit und Erholung perfekt kombinieren. Auch bei der Arbeit in den Chalets hat man eine grandiose Aussicht auf die Berge. Das ist kein Vergleich mit einem Grossraumbüro oder einem Co-Working-Arbeitsplatz in der Stadt.