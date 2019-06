Die UBS spürt den «Schweine»-Shitstorm

Doch er hat das in einer Weise ausgedrückt, die bei den Chinesen als schwere Beleidigung aufgefasst wurde. Konkret antwortete er wie folgt: Die Schweinepest «spielt eine Rolle, wenn man ein chinesisches Schwein ist. Sie spielt eine Rolle, wenn man in China Schwein isst. Aber sie spielt für den Rest der Welt keine Rolle, da China nicht viele Lebensmittel exportiert.»

«Geschmacklos und rassistisch»

In China wurden diese Bemerkungen gleich so gedeutet, dass Donovan die Chinesen als Schweine bezeichnet, und entsprechend als schwere Beleidigung, als «geschmacklos und rassistisch», wie eine Agentur berichtete. In den chinesischen sozialen Medien brach ein Shitstorm über die UBS herein, und sowohl das Boulevardblatt «Global Times» wie das Organ der Kommunistischen Partei «Peoples Daily» berichteten darüber.

Letzteres schrieb in einem scharfen Kommentar: «Diejenigen, die das chinesische Volk beleidigen, müssen dafür zahlen, ansonsten sind Rückfälle unvermeidlich, und Nachahmungstäter werden dazu verleitet, dasselbe zu tun.»

Paul Donovan entschuldigte sich gleich mehrmals – ohne Erfolg. Foto: Donovapa (Wikimedia)

Es hat wenig genützt, dass sich die UBS sogleich in einer per Reuters übermittelten Erklärung «vorbehaltlos für ein allfälliges Missverständnis» entschuldigt hat, «das durch diese harmlos gemeinten Kommentare von Paul Donovan verursacht wurde». Zur Besänftigung der Gemüter stellte die Grossbank Donovan gleich auch noch frei. Ob weitere Schritte notwendig sind, will die UBS evaluieren.

Auch Paul Donovan selbst entschuldigte sich gleich mehrmals – zuletzt öffentlich auf dem Fernsehkanal von Bloomberg – und sprach von einem Fehler. Menschen habe er aber sicher nicht beleidigen wollen.

Boykottdrohungen gegen die UBS

Genützt hat das alles wenig. In der chinesischen Finanzindustrie werden Boykottdrohungen gegen die UBS gestellt. Eine Entlassung Donovans ist das Mindeste was man dort erwartet. Erste chinesische Unternehmen – ein Broker und eine staatliche Infrastrukturfirma – haben ihre Geschäftsbeziehungen zur Schweizer Grossbank bereits eingestellt.