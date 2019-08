Schluss mit Shareholder-Value – das wahre Motiv der US-Bosse

Rund 200 Chefs der grössten US-Konzerne fordern eine Abkehr von der Shareholder-Value-Doktrin, die sie selbst in den letzten Jahrzehnten zu ihrer Handlungsanleitung gemacht haben. Die Doktrin besagt in kürzester Form: Die Steigerung des Aktienwerts einer Unternehmung geht über alles. In der Praxis hiess das oft, dass die Unternehmenschefs alles getan hatten, was die Aktie rasch hochtrieb, auch wenn das langfristig dem Unternehmen und selbst dem Aktienkurs schadete: Beispiele dafür sind Aktienrückkäufe, welche die Verschuldung des Unternehmens erhöhen; kreative Buchungsmethoden, die den Gewinn besser aussehen lassen; Grossfusionen, mit denen grosse Synergien versprochen werden, die langfristig aber oft scheitern; andere hochriskante Investitionen oder einfach Steuertricks.