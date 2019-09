SMI knackt neuen Rekord

Am Schweizer Aktienmarkt ist es zu Wochenbeginn zu einem Rekord gekommen. Der Leitindex SMI übersprang gleich zu Handelsbeginn das am 3. Juli markierte Allzeithoch von 10'091,48 Punkten und setzte in der Folge den neuen Rekord bei 10'109,29 Punkten. Der Index konnte das hohe Niveau nicht ganz bis zum Schluss halten, weil in einigen Werten stark Gewinne einkassiert wurden.