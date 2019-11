Lagarde hat ihre Rolle noch nicht gefunden

Das falsche Jobverständnis

Indem nun Lagarde umgekehrt den Politikern den Tarif erklärt, schwächt sie die Unabhängigkeit der Notenbank. So geht noch mehr unter, dass die EZB – unter der Leitung von nicht gewählten Technokraten – eigentlich nur ein sehr eingeschränktes Mandat haben sollte.

Die Analyse von Lagarde lehnt sich zudem auffällig an jene des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, der ihre Wahl vor allem vorangetrieben hat. Das gilt nicht nur für die von Lagarde geforderten Investitionen in die europäische Wirtschaft, sondern auch für ihren Hinweis darauf, dass zu wenig gemeinsam getragene Risiken der Währungsunion genauso schaden würden wie zu viele. Auch das ist eine verdeckte Kritik an Deutschland, denn als wirtschaftlich stärkstes Euroland würde wohl Deutschland am meisten bezahlen müssen, wenn bei einer gemeinsamen Bankeinlagenversicherung schwache Institute untergehen würden. Deshalb wehrt sich das Land dagegen.

Dass Lagarde vor allem Politikerin ist, wurde vor ihrem Amtsantritt von vielen als Vorteil für ihren neuen Job gesehen. Mit ihrer Rede machte sie jetzt deutlich, dass darin für die Unabhängigkeit und die Legitimität der Notenbank auch eine Gefahr besteht.