Lego-Konkurrenz Playmobil durchlebt eine schwierige Zeit

Kurz vor dem Start des für die Spielwarenbranche existenziellen Weihnachtsgeschäfts erfuhren die Mitarbeiter von Playmobil, dass die Geschäfte alles andere als gut liefen. Das war überraschend, schliesslich war der nach Simba Dickie zweitgrösste deutsche Spielwarenhersteller mit breiter Brust in das Jahr gestartet. «Unser Unternehmen gibt die richtigen Antworten in einem umkämpften Marktumfeld», hatte Vorstandschef Steffen Höpfner im Januar 2019 getönt und ein Feuerwerk an Aktivitäten angekündigt: viele neue Produkte, mehr Lizenzgeschäft, eine ehrgeizige Expansion – vor allem in den USA –, Digitalisierung – und dann stand da ja auch noch der erste Playmobil-Kinofilm an.