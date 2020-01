Löst der Klimawandel die nächste Wirtschaftskrise aus?

Nun legen die BIZ-Experten einen Bericht vor, der für Debatten sorgen wird: Darin beschäftigten sie sich mit der Frage, welche Rolle Notenbanken und Finanzaufseher beim Kampf gegen die Klimawandel einnehmen sollen. In der Studie «The Green Swan – Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change» plädieren die Autoren für eine aktive Rolle der Zentralbanken – damit grenzt sich der Report von der Haltung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ab, die den Kampf gegen den Klimawandel nicht zu ihren Aufgaben zählt.

Das Kernargument der BIZ: Der Klimawandel ist eine existenzielle Gefahr, ohne eine effektive Politik gegen die Erderwärmung werden Notenbanken schlicht nicht mehr in der Lage sein, Preis- und Finanzstabilität zu sichern. «Der Klimwandel könnte (…) die Ursache der nächsten systemischen Finanzkrise sein», heisst es in der Studie.

SNB sieht mässigen Einfluss

Die SNB scheint hier viel entspannter: «Die Klimarisiken insgesamt, die in der Schweiz die Stabilität der Wirtschaft und des Finanzsystems beeinflussen könnten, scheinen zurzeit nach unserer Einschätzung mässig zu sein», erklärte SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler im November bei einem Vortrag.

Die BIZ-Autoren sagen zwar, dass die Notenbanken allein nicht den Klimawandel würden aufhalten können. Das sei Aufgabe der Politik, das wichtigste Instrument hierbei sei eine wirksame Bepreisung des Klimagases CO 2 . Doch gleichzeitig drohen Notenbanken selbst Opfer einer verfehlten Klimapolitik zu werden.