Um die grösste Schweizer Stahlfirma tobt ein Machtkampf

Ein Blick in die Bilanz von S + B zeigt, dass auf konsolidierter Ebene das Aktienkapital von 379 Millionen mit dem übrig gebliebenen Eigenkapital von 224 Millionen nicht mehr gedeckt ist. Nimmt man an, dass bis Ende Jahr weiter Verluste anfallen, was das Unternehmen bestätigt, dann werden Sanierungsmassnahmen nach Obligationenrecht (OR 725) fällig. Das bedeutet, dass die Aktiven der Gesellschaft nicht mehr nach Fortführungswerten bewertet werden können, also weiter abgeschrieben werden müssen. Hinzu kommt, dass die Banken für ihre Kredite Bedingungen gestellt haben, die nicht mehr eingehalten würden. Fazit: Der Konkurs wäre absehbar.

Es gibt aber auch eine andere, zynische Sicht. Im Umfeld von Lewit wird von Panikmache gesprochen. Unverständlich ist, dass es bisher keine ernsthaften Gespräche zwischen den Grossaktionären gibt. Es wäre S-+-B-Verwaltungsratspräsident Jens Alder, der dies anstossen müsste. Alder aber handelt wie ein Verbündeter von Haefner. Möglich ist, dass die Akteure auf noch tiefere Kurse spekulieren, um bei der Sanierung mit möglichst wenig Geld die Kontrolle über die Firma zu bekommen.