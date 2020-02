Märklin erobert das Kinderzimmer zurück

Darauf allein will sich Märklin allerdings nicht verlassen. Angesichts, verglichen mit anderem Spielzeug, hoher Preise für originalgetreue Züge und Zubehör hat das Unternehmen deutlich günstigere Einsteiger-Sets auf dem Markt etabliert. Damit kehrte, wenn man so will, die Modelleisenbahn als solche aus den Schauvitrinen von Sammlern auch ein Stück weit in die Kinderzimmer zurück.

Einher damit gelingt es Märklin immer besser, durch digitale Kommunikation über soziale Netzwerke und Youtube das Modellbahn-Image zu entstauben. Dafür spricht auch die Entwicklung im 50'000 Mitglieder zählenden Märklin-Fanclub. «Wir verzeichnen dort seit zwei Jahren wieder Zuwachs und eine Verjüngung», sagt Florian Sieber.

«Alle reden vom Brexit, wir gehen nach Grossbritannien»

Neben seinem Job als Märklin-Chef steht er inzwischen gemeinsam mit seinem Vater Michael auch an der Spitze der Simba-Dickie-Gruppe. Anders als in vielen Familienunternehmen verläuft der Generationenübergang in Fürth offenkundig geschmeidig. Die Firmengruppe wuchs zuletzt operativ um ein Prozent, legte dank Zukäufen in den USA und Frankreich beim Umsatz aber insgesamt um 14 Prozent zu. Und man will weiter wachsen. «Unsere Kriegskasse ist gefüllt», sagt Michael Sieber.

In Vollbesetzung: 1200 Menschen arbeiten derzeit für Märklin.

Weder vom Brexit noch dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China will er sich seinen Optimismus nehmen lassen. «Alle reden vom Brexit, wir gehen nach Grossbritannien rein», sagt Sieber. Die Insel werde auch in Zukunft für Kontinentaleuropa ein wichtiger Partner bleiben. Ob Mitarbeiter- oder Warenströme – «die Vernunft wird sich durchsetzen, alles andere wäre Schwachsinn».

Geringer wird nach Siebers Erwartung dagegen die Dominanz Chinas, wo etwa drei Viertel aller Spielwaren produziert werden. Vor allem US-Hersteller suchen nach Alternativen; auch Simba-Dickie baut Kapazitäten in anderen Ländern Asiens auf und hat seine China-Quote im Sortiment bereits auf 60 Prozent gedrückt. Die Abhängigkeit vom Produktionsstandort China werde weiter sinken, sagt Michael Sieber. «Allerdings geht das nicht von heute auf morgen.»