Manor kündigt Lobby-Kooperation mit Migros und Coop

Valora und Charles Vögele verliessen die IGDH bereits 2015. Und ist Manor erst weg, zählt dieInteressengemeinschaft, die vor 14 Jahren gegründet wurde, nur noch drei Mitglieder: Migros, Denner und Coop.Grund für denMitgliederschwund soll laut Brancheninsidern die Dominanz der zwei Grossverteiler sein. Migros und Coop würden den Ton angeben und in erster Linie ihre eigenen Interessen vertreten. Den anderen Mitgliedern werde kaum Mitspracherecht eingeräumt. Denner ziehe als Migros-Tochter jeweils mit. Für Valora und Charles Vögele soll diese Dominanz damals ein Mitgrund gewesen sein, die IGDH zu verlassen, so ein Insider.

Manor gibt sich auf Anfrage versöhnlich und will nichts von Unstimmigkeiten wissen: «Dass es mal unterschiedliche Auffassungen gibt, ist klar, aber wir haben die Diskussion immer als konstruktiv erlebt und gemeinsame Interessen vertreten», sagt Unternehmenssprecher Fabian Hildbrand. Migros und Coop seien zwar dominant, Manor habe sich bei Entscheidungen aber nicht überstimmt gefühlt.

Weil die Warenhauskettesich aktuell in einer Transformationsphase befinde und zudem Mitglied im Detailhandels-Verband der Swiss Retail Federation (SRF) ist, habe man sich die Frage gestellt, wo man sich aufgrund der Unternehmensgrösse und Geschäftsfelder am besten vertreten fühlt. Bei der SRF sind weder Coop noch Migros dabei.

Zudem sei die Mitgliedschaft in der SRF und der IG auch eine Kosten- und Zeitfrage, sagt Hildbrand. Manor ist der einzige Händler, der noch in beiden Organisationen dabei ist.Jedes Mitglied zahlt einen Beitrag, der sich am Umsatz orientiert. Manor gibt an, dafür der IGDH im Jahr Beiträge von knapp unter 100’000 Franken zuzüglich Projektbeiträge und Spesen zu zahlen.

Interessen der grossen Detailhändler

Die Swiss Retail Federation bezeichnet sich selber als Vertreterin der «mittelständischen Detailhandelsunternehmen». Zu ihren über 40 Mitgliedern zählen unter anderem Aldi, Lidl und Volg. Ihnen kommen zahlreiche Dienstleistungen zugute: so zum Beispiel Anschlusslösungen für AHV- und Familienausgleichskasse, Branchenstudien oder Versicherungslösungen. «Ich denke, der grosse Unterschied zur IGDH ist, dass wir als typischer Branchenverband auftreten, sehr demokratisch aufgestellt sind und eine grosse Diversität an Mitgliedern haben», sagt Geschäftsführerin Dagmar Jenni.