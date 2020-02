Mehr Werbung bringt Krankenkassen nicht immer mehr Kunden Für Kundenanwerbung geben die meisten Krankenkassen nur wenig aus. Eine Studie zeigt nun, dass höhere Ausgaben nicht mehr Erfolg bringen. Robert Mayer

Für die Anwerbung neuer Kunden geben Krankenkassen in der Schweiz überraschend wenig Geld aus. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Von jedem Franken, den die Krankenkassen an Prämien einnehmen, verwenden sie im Mittel 5 Rappen zur Deckung ihrer Verwaltungskosten. Innerhalb dieses Kostenblocks machen die Aufwendungen für die Kundenakquise wiederum nur einen Bruchteil aus. Diese Kosten umfassen Werbeaktivitäten sowie Provisionen und Boni für externe und interne Vermittler von Kunden. Gemessen an den Prämieneinnahmen belaufen sie sich auf rund 0,3 Prozent.

Zu diesen überraschenden Ergebnissen kommt eine Analyse des Vergleichsdienstes Comparis für den Zeitraum von 2012 bis 2018 anhand von Daten des Bundesamts für Gesundheit. Überraschend ist das deshalb, weil die Provisionszahlungen der Krankenkassen immer wieder für Diskussionen sorgen. Auch sehen sich die Kassen mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden mit ihrer Kundenwerbung die Prämien in die Höhe treiben.

Finma verweigert Datenherausgabe

Um diese Wogen zu glätten, haben sich die beiden Krankenkassenverbände Santésuisse und Curafutura im Januar auf eine Branchenvereinbarung verständigt. Diese sieht unter anderem eine Begrenzung der Provisionen für externe Vermittler vor. Für einen neuen Kunden in der obligatorischen Grundversicherung dürfen die Kassen ab 2021 höchstens 70 Franken bezahlen, für Zusatzversicherungen maximal eine Jahresprämie. Keinen Beschränkungen unterworfen ist der hauseigene Vertrieb der Kassen.

Wie die Comparis-Analyse zeigt, haben die Krankenkassen schon in den letzten Jahren im Mittel nur 160 Franken pro versicherte Person und Jahr für die Verwaltung und 11.20 Franken für die Kundenwerbung ausgegeben (beides sind Medianwerte). Das entspricht 4,5 bis 5 Prozent respektive 0,25 bis 0,3 Prozent des Prämienvolumens. Diese Angaben gelten nur für die Grundversicherung. Eine Erhebung für Zusatzversicherungen war nicht möglich, weil die Finanzmarktaufsicht (Finma) die erforderlichen Daten nicht herausgibt.

Trotz dieser Einschränkung stellt Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte bei Comparis, den Kassen ein gutes Zeugnis aus: «Sie haben ihre Ausgaben für Administration und Kundenakquise im Griff.» Wie die Untersuchung aber auch aufzeige, werde die Branchenvereinbarung kaum Einfluss auf Kosten und Prämien in der Krankenversicherung haben. «Die Akquisekosten sind ein Nebenschauplatz», betont Schneuwly.

Grosses Gefälle bei Akquisekosten

Zwischen den einzelnen Kassen gibt es allerdings erhebliche Unterschiede beim Aufwand für die Kundengewinnung. So ist jeder zehnte Versicherte Mitglied einer Kasse, die mit 21.50 Franken pro Kopf und Jahr fast doppelt so viel ausgibt wie im Branchenmittel. «In einem wettbewerbsorientierten System ist nichts dagegen einzuwenden», sagt Schneuwly. Jeder Akteur solle selber entscheiden, wie viel Geld er in den Zuwachs der Kundenzahl stecken wolle. Zudem gebe das Krankenversicherungs-Aufsichtsgesetz dem Bundesrat eine Eingriffsmöglichkeit, sollten die Verwaltungskosten aus dem Ruder laufen.

Selbst unter den mitgliederstärksten Krankenkassengruppen gibt es eine grosse Kluft bei den Akquisekosten: Die geringsten Ausgaben verzeichnete 2018 die Assura mit 3.40 Franken pro Versicherten, während die Helsana mit 21.50 Franken obenaus schwang.

Auch lässt sich zwischen 2013 und 2018 kein einheitlicher Trend herauslesen. Die Assura hat ihre Akquisekosten, ausgehend von 5.70 Franken zu Beginn der Beobachtungsperiode, merklich zurückgefahren. Anders die Visana, die ihren Aufwand für die Kundengewinnung im gleichen Zeitraum von 12.40 auf 20.80 Franken und damit branchenweit am stärksten erhöhte. Eine deutliche Zunahme von 11.20 auf 17.30 Franken gab es auch bei der Sanitas. Swica (von 8.50 auf 10.80 Franken) und Concordia (von 7.45 auf 8.10 Franken) hielten sich einigermassen stabil.

Visana mit hohen Kosten und Prämien

Finden die unterschiedlichen Entwicklungen und Niveaus bei den Kosten ihren Niederschlag in den Mitgliederzahlen der Krankenkassen? «Nein, da konnten wir keinen Zusammenhang feststellen», antwortet Schneuwly. Zu den Kassen mit dem grössten Kundenwachstum von 2013 bis 2018 gehörten die besonders spendierfreudigen Visana und Sanitas – aber ebenso Assura, Swica und Concordia mit ihrem rückläufigen oder wenig veränderten Akquiseaufwand.

Die Prämienhöhe, so Schneuwly, sei nach wie vor das wichtigste Argument für einen Wechsel der Krankenkasse. Das erkläre, weshalb auch Versicherer mit tiefen Anwerbungskosten ihre Mitgliederzahlen in den letzten Jahren hätten steigern können.

Umgekehrt macht die Comparis-Analyse aber auch deutlich: Die Kassen mit dem stärksten Kostenzuwachs bei der Kundengewinnung haben nicht zwingend die höchsten Prämien. Die Autoren haben für verschiedene Versicherungsmodelle jeweils die sechs Kassen mit dem höchsten Akquisekostenwachstum pro Kopf und den höchsten Prämien für 2018 herausgegriffen. Beim Standardmodell mit freier Arztwahl befinden sich Helsana und Visana in beiden «Spitzengruppen», beim Modell mit telefonischer Beratung (Telmed) einzig Visana, und beim Hausarztmodell ergab sich gar keine Übereinstimmung.