Postenpoker von Ex-CS-Mann Khan

Am späten Montagabend teilte die Credit Suisse mit, dass der Schweizer mit pakistanischen Wurzeln nach vier Jahren an der Spitze der internationalen Vermögensverwaltung die Bank verlasse. Khan will nach eigenen Angaben «den nächsten Karriereschritt ausserhalb der Credit Suisse verfolgen». Doch wohin er wechselt, ist noch offen. Aus seinem Umfeld heisst es, er habe mehrere Optionen. Eilig hat er es offenbar nicht, denn Khan fährt jetzt erst einmal in die Ferien.

Neuer Chef bei Julius Bär?

Der Mann pokert. Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Khan als Nächstes Chef der ­Privatbank Julius Bär werden könnte. Es ist bekannt, dass der neue Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher einen Nachfolger für Bernhard Hodler sucht, der eher ungeplant Ende 2017 an die Spitze der Bank gespült worden war. Auslöser war der plötzliche Abgang des damaligen Bär-Chefs Boris Collardi, der als Partner bei Pictet anheuerte. Laut mehreren Quellen ist Kahn nach wie vor auf der Liste derjenigen, die Hodler an der Bär-Spitze beerben könnten. Aber entschieden ist noch nichts. Julius Bär äussert sich nicht dazu.

«Der nächste Posten muss nicht zwingend ein Chefposten sein», heisst es von Personen mit Zugang zu Khan. Sie verweisen darauf, dass es auch ein Interesse von US-Banken am gelernten Wirtschaftsprüfer gäbe, der seine Laufbahn als KV-Lehrling einst beim Treuhänder Revor in Dübendorf startete. Ausserhalb ihres US-Heimatmarkts haben die grossen US-Adressen wie Goldman Sachs oder Morgan Stanley noch Luft nach oben im Geschäft mit den Reichen dieser Welt. Khans Expertise könnte hier sicher nützlich sein.

Und dann wird in Zürich gemunkelt, Khan könnte zur UBS wechseln. Mit der Berufung könnte der Verwaltungsrat die Kandidatenliste für die Nachfolge von Bankchef Sergio Ermotti auffüllen. Dazu müsste Khan aber zunächst einen Job in der Geschäftsleitung bekommen, laut mehreren Bank-Insidern gibt es derzeit keine Hinweise für solch einen anstehenden Umbau. UBS selbst äussert sich nicht.

Bei der Credit Suisse jedenfalls ging es dem ehrgeizigen Bankmanager offenbar nicht mehr schnell genug. Denn Bank-Chef Tidjane Thiam hat nicht vor, nach dem erfolgreichen Umbau der Bank so schnell Platz zu ­machen. Khan aber «ist unglaublich ehrgeizig», sagt ein Wegbegleiter. So plötzlich sein Abgang auch erfolgt – ein Loch hinterlässt er nicht. Sein Nachfolger als Leiter der internationalen Vermögensverwaltung wird der bisherige Finanzchef der Sparte, Philippe Wehle, der als Vertrauter Khans gilt.