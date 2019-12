Schindler-Patron verkauft Anteile von fast 11 Millionen Franken

Nicole Wesch, Sprecherin des Schindler-Konzerns, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP die bei der Schweizer Börse gemeldeten Angaben, über welche die «Finanz und Wirtschaft» zuerst berichtet hatte. Um wen es sich handelte, wollte sie nicht bekannt geben.

Schindler ist jedoch nicht ganz bei den Innerschweizern ausgestiegen. Er ist weiterhin via einen Aktionärsbindungsvertrag zusammen mit Luc Bonnard, Tobias B. Staehelin und Carole Vischer am Konzern beteiligt. Per Ende 2018 hielten sie gut 47,6 Millionen Namenaktien, was 71,1 Prozent der Stimmrechte entsprach.