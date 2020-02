Schweizer Börse auf neuem Allzeithoch

Das Virus hatte zuletzt bei den Anlegern auf die Stimmung gedrückt. Nun aber sehen sie Anzeichen dafür, dass die Verbreitung der hochansteckenden Lungenkrankheit unter Kontrolle ist: Die Anzahl der täglich neu Infizierten nehme ab, sagte Patrik Lang, Chef der Aktienstrategie bei Julius Bär, zur Nachrichtenagentur AWP. Das werde vom Markt als Zeichen gewertet, dass die Behörden die Verbreitung nun eindämmen könnten.

Dadurch rückten die eigentlich positiven Entwicklungen der letzten Wochen wieder in den Vordergrund: Etwa die starke Berichtssaison in den USA und Europa und die positiven Frühindikatoren für die Konjunktur.

Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit legten die Aktienmärkte deutlich zu. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 erreichte mit 3832 Punkten das höchste Niveau seit 2015. Auch der deutsche Leitindex Dax knackte mit 13'668,43 Punkten eine neue Bestmarke. Der französische Leitindex Cac 40 kletterte um 0,65 Prozent auf 6054,76 Punkte. Er steuert damit auf sein jüngstes Hoch seit 2007 bei 6'109 Punkten zu. An der Wall Street stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial zwischenzeitlich auf 29'415 Punkte – ebenfalls ein neuer Rekord.

Bitcoin steigt wieder über 10'000 US-Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin setzt ihren schwankungsanfälligen Kursanstieg seit Jahresbeginn fort. Am Dienstag stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 10'383 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa fünf Monaten.

Auch die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether der Zuger Ethereum Stiftung oder der Litecoin legten wieder spürbar zu. Der Gesamtwert aller gut 5100 Kryptowährungen stieg laut der Internetseite Coinmarketcap auf etwa 291 Milliarden Dollar.

Bereits am Wochenende hatte der Bitcoin die Marke von 10'000 Dollar übersprungen, war aber am Montag wieder zurückgefallen. Derzeit liessen sich die Anleger offenbar von Kurseinbrüchen nicht beirren, kommentierte am Dienstagabend das deutsche Emden-Research: «Jeder Rücksetzer wird aktuell als Kaufgelegenheit wahrgenommen.»

Momentan profitiert der Bitcoin laut Marktbeobachtern nicht zuletzt von dem in einigen Monaten anstehenden «Halving»-Ereignis. Dann wird die Belohnung für das energieintensive Bitcoin-Schürfen halbiert, gleichzeitig wird damit aber auch die Bitcoin-Geldschöpfung verlangsamt.