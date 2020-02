Sie dirigiert den Autoverkehr

Das Geschäftsprinzip von Plattformen wie Uber beruht darauf, Fahrer nicht fest anzustellen – mit Folgen für den Verkehr: «Sie teilen sich die Arbeitszeiten selbst ein, machen Pause nach ihren eigenen Vorstellungen oder fahren allein zur Tankstelle, obwohl sie auf dem Weg dorthin Passagiere mitnehmen könnten», sagt Mellano.

Nutzung rund um die Uhr

Bestmile macht das anders. Die Firma arbeitet zum Beispiel mit dem Fahrdienstvermittler Alto zusammen, derzeit nur im texanischen Dallas verfügbar. Der Unterschied zu Uber und Lyft: Das Unternehmen verfügt über eine eigene Flotte von 60 Fahrzeugen, die mehr als 100 Fahrer sind fest angestellt. Den Fahrern gehören die Autos nicht, sie fahren damit nicht nach Dienstschluss privat weiter oder parken sie. Alto nutzt die Fahrzeuge rund um die Uhr, ein Algorithmus ermöglicht effizientere Fahrten, die gesammelten Daten ermöglichen zuverlässige Prognosen und damit effizientere Planung. «Wir reduzieren leere Kilometer, weil wir dem Fahrer sagen, wohin er fahren muss», sagt Mellano. Es funktioniert, Alto will in 15 weitere US-Städte expandieren.

Es geht noch weiter, wie Mellano sagt: «Wir haben Taxi-Daten in Chicago ausgewertet, weil sie dort frei verfügbar sind. Wir haben simuliert, was an einem Tag mit der gleichen Nachfrage passierte, würde man unser System anwenden: Statt 20'000 Taxis bräuchte es nur noch 2000.»

Die sogenannte «letzte Meile» ist der Heilige Gral der Branche, beim Gütertransport also das Ausliefern zum Kunden oder bei Personen kurze Fahrten in der Stadt. Zahlreiche Unternehmen basteln an Lösungen, und Mellano glaubt, eine Lösung gefunden zu haben.

Vision selbstfahrender Autos

Dabei wollte sie am Anfang etwas anderes: «Die Initial-Idee war es, Dirigent für selbstfahrende Autos zu werden.» Sie und Bestmile-Mitgründer Raphael Gindrat hatten einen entsprechenden Algorithmus entwickelt. Der Hype führte zu überzogenen Erwartungen und letztlich zu Ernüchterung, weil es dann nicht so schnell ging, wie viele glauben wollten. «Die meisten Firmen testen in Kalifornien: schnurgerade, breite Strassen, 320 Tage im Jahr Sonnenschein», sagt Mellano: «Es muss aber auch in Helsinki funktionieren.»