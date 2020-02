So stieg Globus auf – und so kam der Fall

«Ein Ei liegt still verlassen da/draussen in der Wüste Sahara»: Was sich ein wenig holprig reimt, ist der Start einer Erfolgsgeschichte. Denn aus dem Ei schlüpte kurze Zeit später Globi. Als der blaue, papageiähnliche Vogel das erste Mal als Bildergeschichte in Schweizer Tageszeitungen erschien, feierte die Kaufhauskette Globus ihren 25-jährigen Geburtstag. Der Vogel, der übrigens bereits 1932 seine typischen karierten Hosen trug, war das Maskottchen des Detailhändlers. Umso erstaunlicher sein Werdegang: Er wurde über die Jahre wertvolles Schweizer Kulturgut. Und trägt bis heute den Namen jenes Ladens, der ihn einst zu Werbezwecken erfand – auch wenn die direkte Verbindung von Globus zu Globi heute weniger ersichtlich ist denn je.