Spuhler dürfte von Megafusion unter Bahnbauern profitieren 

Wenn Alstom und Bombardier ihre Pläne in die Tat umsetzen wollen, benötigen sie dafür grünes Licht der Wettbewerbshüter. Deren Aufgabe ist es zu verhindern, dass nach einem Zusammenschluss von zwei früheren Konkurrenten der Wettbewerb nicht mehr gut funktioniert und die Preise steigen. Um solche Bedenken auszuräumen, könnten Alstom und Bombardier vorschlagen, bestimmte Geschäftsbereiche zu verkaufen.

Hier könnte Stadler Rail zuschlagen. Das Unternehmen dürfte Experten zufolge insbesondere an Übernahmen im noch jungen firmeneigenen Signaltechnikgeschäft interessiert sein sowie im Servicebereich, in dem Stadler unter anderem die Instandhaltung und Modernisierung von Zugflotten übernimmt. Gemäss Experten könnte Stadler Rail von Peter Spuhler an Übernahmen im Bereich der Signaltechnik interessiert sein. Rail Foto: Sabina Bobst