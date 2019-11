Studie: Spitäler zu wenig profitabel und mit sinkenden Eigenmitteln

Trendwende ist da

In den Augen der Autoren ist die vorausgesagte Trendwende da: Es werde weniger Spitäler, aber mehr ambulante Gesundheitszentren geben, halten sie fest. Die akute Versorgung und die Rehabilitation seien zu wenig rentabel, um Investitionen eigenständig tragen zu können. Spitäler brauchten ihr Eigenkapital auf.

Im Median schrumpfte die Eigenkapitalquote der untersuchten Spitäler von rund 49 Prozent im Jahr 2014 auf noch 43 Prozent im Jahr 2018. Als «gut» bezeichnen die Studienautoren 40 Prozent. Gehe die Entwicklung der vergangenen Jahre weiter, dürfte diese Schwelle 2019, 2020 oder 2021 unterschritten werden.

Die Umsätze der Spitäler wüchsen weniger stark als das Volumen der Leistungen, stellten die Autoren der Studie fest. Die Spitäler seien auch deshalb gezwungen, sich anzupassen, weil sie sonst von anderen Akteuren, die allein in der ambulanten Versorgung tätig seien, bedrängt würden.

Eine in der Studie zitierte Liste der geplanten und sich im Bau befindenden Neubau- und Erweiterungsprojekte sieht ab 2018 und bis 2036 ein Investitionsvolumen von rund zwölf Milliarden Franken vor. Nicht eingerechnet ist der Refinanzierungsbedarf und auch IT- und Digitalisierungsprojekte sind in der Aufstellung nicht enthalten.