Trafigura kappt heikle Geschäftsverbindung Der Schweizer Rohstoffhändler arbeitete in Zimbabwe mit einem umstrittenen Geschäftsmann zusammen. Nun will die Firma dem Land die Schulden erstrecken. Jorgos Brouzos

Anstehen für Benzin: Treibstoff ist in Zimbabwe ein rares Gut. Der Genfer Rohstoffhändler Trafigura verspricht Besserung. Foto: Philimon Bulawayo

Eigentlich sollte der Entscheid Ruhe bringen. Doch erreichte man damit genau das Gegenteil. Seit einigen Tagen überschlagen sich die Onlineportale in Zimbabwe mit Berichten zu Kudakwashe «Kuda» Tagwirei. Tagwirei ist einer der einflussreichsten Geschäftsmänner Zimbabwes. Seine Firmengruppe Sakunda war zusammen mit dem Schweizer Rohstoffhändler Trafigura bis vor kurzem Mehrheitsaktionär des Gemeinschaftsunternehmens Trafigura Zimbabwe. Die lokale Firma liefert Treibstoff über die einzige Pipeline in das Land und verteilt diesen an die Tankstellen.

Jüngst gab Trafigura bekannt, alle Anteile zu übernehmen und damit zu Tagwirei auf Abstand zu gehen. Das bringe Klarheit, so Trafigura in einer Stellungnahme. Ausserdem schaffe man so die Möglichkeit,die lokalen Geschäfte stabiler aufzustellen. Auch soll die Treibstoffversorgung verbessert werden. Ein hehres Versprechen: Laut dem Internationalen Währungsfonds sei die Lage an den Tankstellen «erratisch». An einigen Zapf­säulen gebe es seit Wochen kein Benzin mehr, so Bloomberg.

Beweis für Korruption

Oppositionelle sehen in Trafiguras Entscheid aber auch den Beweis für die Korruption im Land. Tagwirei ist in Zimbabwe umstritten. Ihm wird vorgeworfen, dass er seine Firmengruppe Sakun­da auf Kosten des Staats aufbaut. Tagwirei nutze seine Nähe zur regierenden Zanu-PF-Partei und Präsident Emmerson Mnangagwa für seine eigenen Interessen aus, heisst es bei Oppositionellen. So seien etwa beim staatlichen Landwirtschaftsprogramm Command Agriculture Millionen an Tagwireis Firma ­Sakunda geflossen.

Die Trennung von Tagwirei kam für einige Beobachter zu spät «Die Vorwürfe in ­Zimbabwe sind schon lange bekannt, doch Trafigura reagiert erst, wenn es brennt und ihre Partner zu wacklig werden», sagt Oliver Classen von der Organisation Public Eye. Der Einstieg über eine gemeinsame Firma, sei ein typisches Beispiel dafür, wie sich Schweizer Handelskonzerne Zugang zum Rohstoffreichtum in Entwicklungsländern verschaffen.

Sakunda war Lieferant für das Landwirtschaftsprogramm und wurde dafür mit US-Dollar-Anleihen bezahlt. Als die Anleihen fällig wurden, erhielt die Firma das Geld aber in der lokalen Währung – laut einem Bericht der «Financial Times» zu sehr vorteilhaften Wechselkursen. Die Regierung beschaffte das Geld für die Zahlungen an die Firmengruppe, indem sie einfach Geld druckte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte daraufhin im September die Regierung in Harare, dass die Zahlungen an Sakunda das Land in den Ruin treiben könnten.

Der erst im vergangenen Jahr wieder zur offiziellen Währung erklärte Zimbabwe-Dollar kam unter Druck – wie auch die schon angeschlagene Wirtschaft. Im letzten Jahr schoss die Inflation auf 500 Prozent hoch, das Bruttoinlandprodukt schrumpfte um 6 Prozent. Das 2016 lancierte Regierungsprogramm «Command Agriculture» sollte dafür sorgen, dass die Landwirtschaft wieder auf Vordermann gebracht wird. Ein bedeutender Teil des Gelds floss aber nicht in deren Förderung, sondern soll bei regierungsnahen Kreisen versickert sein, so das Fazit des IWF.

Sanktionen seien schuld

Die Ausgaben des Lands stiegen laut dem Weltbank-Bericht in den letzten Jahren rasant, die Ernte fiel immer kleiner aus. Wegen der Dürre ging die Mais­ernte um die Hälfte zurück, so die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Durch den Klimawandel wird die Lage noch verschlimmert, so das Fazit eines vor wenigen Tagen publizierten Berichts des Rats der Europäischen Union. Der Mangel an Reformen, demokratischen Strukturen und die Korruption hätten in den letzten Jahren den Menschen im Land geschadet.

Präsident Mnangagwa macht hingegen die westlichen Sanktionen für die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich. Sie würden ausländische Firmen davon abhalten, ins Land zu kommen. Sowohl der französische Botschafter Richard Boidin als auch Melanie Robinson, die britische Botschafterin, weisen diese Vorwürfe zurück. Vielmehr sei es für ein Unternehmen wichtig, dass es in einem Land Rechtssicherheit gebe und die Währung stabil sei. Diese Kritik zielt direkt auf Präsident Mnangagwa ab.

Das Land leidet stark unter Altschulden in Dollar. Weil die eigene Währung schwächer wird, wird es zunehmend schwieriger, diese abzuzahlen. Laut der Zentralbank von Zimbabwe belaufen sich die Verbindlichkeiten bei ausländischen Unternehmen auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Darunter befinden sich Fluggesellschaften oder Nahrungsmittel- und Treibstofflieferanten.

Kein Interessenkonflikt

Auch Trafigura arbeitete in Zimbabwe auf Kredit. «Staatskredite von Rohstoffkonzernen zur Vorfinanzierung führen zu Schulden», sagt Public-Eye-Sprecher Classen. Deshalb würde auch der IWF mehr Druck ­machen, dass diese Geschäftspraktiken der Vorfinanzierung aufhören. Offenbar will Trafigura nun dem Land entgegenkommen. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt das Unternehmen: Trafigura sei derzeit daran, die Finanzierungsbedingungen mit der Zentralbank von Zimbabwe neu zu verhandeln. «Wir arbeiten gemeinsam mit dem Land zusammen, um den Rückzahlungsplan zu verlängern.» So soll dem Land in dieser kritischen Zeit geholfen werden.

Tagwirei scheint von der Aufregung um seine Person unbeeindruckt. Er habe seine Anteile an Trafigura Zimbabwe verkauft, um den Premier beraten zu können, ohne einen Interessenkonflikt zu haben, berichten lokale Medien. Vor wenigen Tagen publizierten sie ein Bild von Tagwirei und Präsident Mnangagwa. Sie posieren gut gelaunt im Büro des mächtigsten Mannes des Landes.