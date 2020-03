UBS- und CS-Aktien fallen unter 10 Franken Die Furcht vor dem Coronavirus lässt die Kurse purzeln. Die Papiere der beiden Grossbanken sind stark unter Druck. oli

Coronavirus als «zentraler Faktor»: Die Aktien der beiden Grossbanken sind besonders stark unter Druck. Blick auf den Zürcher Paradeplatz. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Grossbanken-Aktien stehen am Freitagmorgen überdurchschnittlich stark unter Druck. So kosten die Anteilsscheine der Credit Suisse und der UBS noch 9,82 respektive 9,79 Franken. Damit sind erstmals beide Papiere gleichzeitig für weniger als eine Zehnernote zu haben.

Es ist die Furcht vor den Folgen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus, die die Märkte weiterhin fest im Griff hat und die Kurse purzeln lässt. Bei den Banken kommen die tiefen Zinsen dazu. Tiefe Renditen bedeuten auch weniger Einnahmen für die Finanzinstitute.

«Die Nerven bei den Anlegern liegen blank», sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. «Die jetzt angekündigten finanziellen Hilfsmassnahmen machen deutlich, wie ernst Notenbanken und Regierungen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie einschätzen. Ob sie allerdings ausreichen werden, eine Rezession in wichtigen Teilen der Welt zu verhindern, ist fraglich.»

Auslöser des «Race to the bottom» bei den Zinsen war die unerwartete und deutliche Senkung der Leitzinsen der US-Notenbank Fed um einen halben Prozentpunkt am Dienstag. Und dies dürfte noch nicht das Ende gewesen sein, am Markt werden weitere Zinsschritte erwartet.

Befeuert wurde die Spekulationen vom Fed-Notenbanker Robert Kaplan. Dieser bezeichnete die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA als zentralen Faktor bei der nächsten Zinsentscheidung.

Flucht in Sicherheit

Als Folge fliehen die Anleger in sichere Häfen, wozu der Schweizer Franken, Gold sowie amerikanische Staatsanleihen gehören. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hatte bereits am Donnerstag mit 0,81 Prozent einen neuen Tiefstwert erreicht. Auch die Anleihen der Eidgenossenschaft sind gefragt.

Dies macht den ohnehin schon unter der Tiefzinssituation und Strafzinsen leidenden Banken das wirtschaftliche Leben noch schwerer, denn sinkende Renditen bedeuten mehr Druck auf den Margen.

Dollar fällt zum Franken auf tiefsten Stand seit März 2018

Der US-Dollar ist weiter im Sinkflug. Zuletzt ist die US-Währung am Freitagmorgen auf 0,9458 Franken gesunken. Das ist gut ein Rappen weniger als am Donnerstagmorgen und der tiefste Stand seit fast zwei Jahren. Auslöser für den Rutsch war die Zinssenkung der US-Notenbank in der ersten Wochenhälfte.

Auch der Euro hat weiter zugelegt und ist zum Dollar auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. In der Nacht auf Freitag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1249 US-Dollar. Sie kostete damit so viel wie letztmalig im August 2019. Am Morgen notierte der Euro bei 1,1225 Dollar. Gegenüber dem Franken gab der Euro nach auf noch 1,0616 Franken.

Der Zinsvorsprung des amerikanischen Dollar schrumpft. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins am Dienstag zwecks Eindämmung der Corona-Folgen überraschend und deutlich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Fachleute rechnen mit weiteren Reduzierungen. Anlagen in Dollar werden damit weniger lukrativ, was auf der US-Währung lastet.

----------

Banken und Firmen sagen reihenweise Veranstaltungen ab

Raiffeisen verschiebt wegen der Corona-Ansteckungsgefahr Delegiertenversammlungen, auch andere Banken sagen Events ab. Und Konzerne verschieben ihre Generalversammlungen.

----------

( sda/reuters )