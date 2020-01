Uhrenindustrie blickt mit Sorge nach China und Hongkong

Allerdings muss sich die Uhrenindustrie auf turbulente Zeiten einstellen: Im wichtigsten Absatzmarkt Hongkong sind die Exporte im vergangenen Jahr um 11,4 Prozent eingebrochen. Die Proteste dort gegen das kommunistische Regime in China schrecken kaufwillige Touristen ab und stören das öffentliche Leben. So ist etwa der öffentliche Verkehr beeinträchtigt. Der weltgrösste Uhrenkonzern Swatch Group mit Sitz in Biel hat in der ehemaligen britischen Kronkolonie Läden aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen.

Hongkong ist ein wichtiger Absatzmarkt

«Solange die Unruhen dort andauern, werden sie sich negativ auf unsere Verkäufe auswirken», sagt Jean-Daniel Pasche, Präsident des Dachverbands der Uhrenindustrie. Derzeit sei nicht absehbar, wann die Proteste aufhören.

Hongkong ist einerseits eine beliebte Einkaufsdestination für kaufkräftige Touristen vom chinesischen Festland. Auf der anderen Seite ist die Metropole aber auch ein Drehkreuz für die Nachbarländer. Von dort aus versorgt die Schweizer Uhrenindustrie die umliegenden Märkte in Südostasien. Die Eskalation der Proteste trifft die hiesigen Uhrenhersteller deshalb empfindlich.