Gefälschte Online-Werbung plagt die Migros

Jasmin Renner hatte ein hartes Leben. Weil ihr Ehemann arbeitsunfähig ist, musste die Migros-Kassierin während Jahren so viel arbeiten, dass sie kaum zu Hause war. Dann änderte sich alles. In einer Pause entdeckte sie auf Facebook Werbung für ein Online-Casino. Innerhalb von fünf Minuten gewann Renner über 500’000 Dollar. Sie kündigte ihren Job und reist seither mit ihrer Familie um die Welt.

Das Ganze klingt wie ein Märchen – und das ist es auch. Denn die Geschichte ist frei erfunden. Unbekannte nutzen sie, um für ein Online-Casino zu werben. Sie gehen dabei sogar einigermassen clever vor: Die Geschichte von Jasmin Renner ist mit einem Bildschirmfoto einer angeblichen englischsprachigen Newssendung bebildert, die über die Migros-Kassierin berichtet. Zu sehen ist auch ein Foto von zwei echten Migros-Angestellten, die sich die Hand reichen. Das Ganze wird auf einer Seite verkauft, die oben mit «Daily News» überschrieben ist, einem Titel von Dutzenden von Zeitungen weltweit.

«Ich werde immer wieder darauf angesprochen»

Die Suche im Netz ergibt: Die Frau, die als Kassierin Jasmin Renner verkauft wird, heisst eigentlich ganz anders. Das Foto entstand im Jahr 2010, als sie die Leitung einer Migros-Filiale in der Ostschweiz übernahm. Es sei das zweite Mal, dass man das Bild von ihr im Netz für solche Zwecke verwende, sagt sie zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet. «Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, vor allem von Kunden.» Der aktuelle Fall beschäftige sie seit einigen Wochen.

«Es nervt mich aber nicht wirklich», erzählt die Migros-Mitarbeiterin. Man benutze ja nicht ihren richtigen Namen. Allerdings werde die Migros anders als beim letzten Mal explizit erwähnt. Kein Wunder also, dass die Fake-Story beim Detailhandelskonzern auch schon Thema ist. «Der Fall ist uns bekannt und taucht leider immer wieder auf», so eine Sprecherin zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet. «Da diese Werbung die Rechte unserer Mitarbeiter sowie diejenigen der Migros verletzt, intervenieren wir jeweils sofort und versuchen, diese Werbung löschen zu lassen.»

Werbung taucht immer wieder auf

Das Problem sei aber, dass die Werbung immer wieder an anderen Orten neu auftauche, man müsse also immer und immer wieder einschreiten. Im aktuellen Fall schwirrt die Fake-Seite weiterhin im Netz herum. Wer hinter der gefälschten Werbung steckt, ist nicht klar. Die Internetseite auf der sie läuft, wurde über einen US-Provider registriert, die Identität des Besitzers wurde über einen in Panama sitzenden Dienstleister anonymisiert.

Klingende Namen werden von Internetbetrügern gern benutzt. Kürzlich waren Migros und Coop von einem Fall von Phishing betroffen. Per Whatsapp wurde ein Link an viele Schweizer verschickt, in dem mit einem Gewinn von 350 Franken in Gutscheinen gelockt wurde. Auf einer täuschend echten Seite sollten die Kunden dann persönliche Daten angeben.

(Tages-Anzeiger)