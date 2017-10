Strumpfmarke Fogal und Badelabel Lahco vor dem Konkurs

Die einstige Gaydoul-Strumpffirma Fogal sowie das Badelabel Lahco of Switzerland stehen vor dem Konkurs. Die 8 Schweizer Filialen würden bereits am Montagmittag ausgeräumt und geschlossen, sagte der Sprecher der Firma Lahco of Switzerland /Fogal AG auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Betroffen seien 6 alleinstehende Läden sowie 2 Shop-in-Shops beim Warenhaus Globus.

Von der Insolvenz betroffen sind 35 Mitarbeitende in der Schweiz, die hauptsächlich in der Produktion in Erlenbach ZH arbeiteten, wie es in einer Mitteilung von Lahco/Fogal vom Montag heisst. Wie viele Mitarbeiter Lahco/Fogal im Ausland beschäftigte, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen.

Die Insolvenz werde auch Auswirkungen auf die internationalen Ländergesellschaften haben. Genaueres konnte der Sprecher nicht sagen.

Die Traditionsmarke Fogal war seit 2009 im Besitz der Gaydoul-Gruppe von Denner-Erbe Philippe Gaydoul. Er verkaufte sie 2015 an das Schweizer Bademode-Unternehmen Lahco.

Bei Lahco sorgte der ehemalige Kleinaktionär Eberhard von Koerber für die Kapitalerhöhung, die für die Fogal-Übernahme nötig war. Letztes Jahr übernahm der damals 78-Jährige das Präsidium der Firma Lahco/Fogal. Von Koerber war früher Führungsmitglied bei ABB und BMW.

Tod des Hauptaktionärs als Auslöser

Grund für den Konkurs sei der unerwartete Tod des tragenden Unternehmeraktionärs Eberhard von Koerber, heisst es in der Mitteilung weiter. Dadurch sei eine neue Situation und Lücke entstanden, die auch mit grossem Engagement aller Beteiligten nicht behoben werden konnte.

Die im Turnaround übernommenen Marken seien erfolgreich auf Kurs gewesen, heisst es weiter. Die neuen Kollektionen hätten Anklang gefunden. Erfolge hätten auch mit der Neuaufnahme in die Sortimente bedeutender Warenhausgruppen in den letzten Monaten verzeichnet werden können.

Was nun mit den Marken Lahco und Fogal passiere, sei Sache der Konkursverwalter, sagte der Sprecher.

Das Bademodelabel Lahco wurde 1922 gegründet. Fogal wurde 1921 von Léon Fogal gegründet und eröffnete 1923 die erste Boutique in Zürich. Denner-Erbe und Investor Gaydoul übernahm Fogal, um sein Lifestyle-Engagement zu verstärken. Er besitzt auch die Schuhmarke Navyboot. o. (fur/sda)