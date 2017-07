UBS-Aktie sackt nach guten Zahlen ab

Rechtsfälle Frankreich und USA

Die UBS weist für ihr US-Vermögensverwaltungsgeschäft in den Monaten April bis Juni zusätzliche Rückstellungen für Rechtsfälle und ähnlichem von 41 Millionen Franken aus. Im Vorjahr verbuchte die Bank an gleicher Stelle 16 Millionen Franken.



Zu den laufenden milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten – der Auseinandersetzung mit dem US-Justizministerium wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt und dem Steuerstreit in Frankreich – gab es zunächst keine Neuigkeiten. Die französischen Behörden werfen der UBS vor, reichen Franzosen geholfen zu haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Es ist einer der grössten noch offenen Rechtsfälle für die UBS. (sda)