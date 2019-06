BKW gründet Gebäudetechnik-Gesellschaft

Die BKW sieht in der Region Aargau Solothurn mit Lösungen in Themenfeldern wie Elektro, Sanitär, Heizung, Klima und Solar gute Wachstumschancen. Der Wirtschafts- und Lebensraum gehöre zu den am stärksten wachsenden Regionen in der Schweiz, sagte Mathias Prüssig, Chef des BKW-Bereichs Building Solutions, in der Mitteilung.