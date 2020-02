Comet baut ab statt auf

Für das einstige Hoffnungsgeschäft mit E-Beam-Technologie, die vor allem in der Sterilisierung von Verpackungen zum Einsatz kommt, prüft das Unternehmen gemäss früheren Angaben alle Optionen. 2019 war aber auch im Halbleitergeschäft ein schwieriges Jahr. Konzernweit fiel der Umsatz um fast 15 Prozent auf 371,6 Millionen Franken.

Das war doch etwas mehr als angekündigt, und der Reingewinn blieb mit rund 12 Millionen Franken stabil. Substanzielle Einsparungen hätten sich positiv auf die Profitabilität ausgewirkt, teilte das Unternehmen mit. Nach der Abkühlung im Halbleitermarkt habe die Nachfrage im vierten Quartal wieder markant angezogen. Der Auftragsbestand liege um 20 Prozent über dem Vorjahr. An der Schweizer Börse gewann die Comet-Aktie deshalb am Montag um 7,2 Prozent an Wert.