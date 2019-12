Der neue Boeing-Chef hat mindestens 58 Probleme

Wenn Flugzeuge länger stehen, schadet das häufig der Technik

Die Endmontage in Renton nach der für Anfang Januar beschlossenen Schliessung wieder anzustossen, ist dabei noch relativ unkompliziert. Vorausgesetzt, nicht zu viele Mitarbeiter bei den Lieferanten suchen sich während der erzwungenen Produktionspause andere gut bezahlte Jobs, von denen es derzeit viele gibt. Schon komplizierter wird es sein, die rund 400 bereits gebauten, aber nicht ausgelieferten 737 Max zu reaktivieren. Flugzeuge haben die Angewohnheit, sich technische Mängel einzufangen, wenn sie zu lange am Boden stehen und nicht regelmässig fliegen. Es sind also aufwendige Wartungsarbeiten für jeden einzelnen Jet fällig.

Noch schwieriger wird es für Calhoun, das Image Boeings in Sachen Flugsicherheit zu reparieren. Damit dies gelingen soll, gibt es aus Sicht eines Branchenkenners nur eine Möglichkeit: Boeing müsse raus aus der von den eigenen Anwälten gebauten Wagenburg und selbst handeln. Dazu gehören, so der Manager, vor allem zwei Dinge. Calhoun müsse einen Sicherheitschef von aussen ernennen, der dem Vorstandschef untergeordnet sei und freie Hand geniesse. Damit könne Boeing demonstrieren, dass Sicherheit wirklich, wie immer behauptet, oberste Priorität habe.

Einer der schwierigsten offenen Punkte ist die Frage, welche Schulungen Piloten durchlaufen sollen. Die FAA und andere Aufsichtsbehörden wie die European Aviation Safety Agency (EASA) und die Civil Aviation Authority of China (CAAC) diskutieren das schon seit Monaten kontrovers. Vor allem geht es um die Frage, ob jeder Linienpilot vor seinem ersten Einsatz auf der Max mit neuer MCAS-Software erst einmal im Flugsimulator üben muss. Boeing hat bislang alles dafür getan, um dies zu verhindern, weil sich alles dann um Monate verzögern würde. Was aber, wenn Boeing dies nun selbst verlangen würde, um zu demonstrieren, dass man es wirklich ernst meint? «Und wenn es sechs Monate dauert – über den Produktionszyklus eines Flugzeugmodells insgesamt gesehen ist das nichts», sagt ein Beobachter aus der Branche.

Calhoun muss, so glauben viele Insider, die Strategie des Konzerns in wichtigen Punkten ändern, um sich zumindest langfristig von den Folgen des Max-Desasters zu erholen. Bislang plant Boeing als nächstes Flugzeugprogramm das sogenannte «New Mid-Market Airplane (NMA)». Das ist eine Maschine, die grösser ist als die 737 und der konkurrierende Airbus A320neo, aber kleiner als die Langstreckenmaschinen 787 und 777. Daher der Name Mid-Market. Doch wichtige Kunden glauben, dass dieser Ansatz nicht mehr zu halten ist; Boeing müsse stattdessen seine Ressourcen in einen Nachfolger für die 737 Max stecken. Dieser müsse deutlich früher kommen als bisher geplant, nämlich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts und nicht erst weit nach 2030, wie bisher vorgesehen. NMA stehe für «No Mid-Market Airplane», scherzt der Chef eines der grössten Boeing-Kunden. «NMA ist im Moment völlig egal», sagt ein anderer.