Der richtige Mann für eine turbulente Zeit

Was auch klar ist: Der 57-Jährige wird nicht so lange an der Spitze sein wie Andreas Meyer. Doch Ducrot wird genügend Zeit erhalten, um seine eigenen Ideen umzusetzen. Diese dürften über die Schärfung des ­Service-public-Gedankens hinaus auch in Richtung Digitalisierung gehen. Denn Ducrot ist selbst ­Elektroingenieur und verbrachte seine Anfangszeit in der SBB-Informatik. Zudem hat er in seiner Zeit bei den Freiburgischen Verkehrsbetrieben die Digitalisierung vorangetrieben. Etwa mit der Einführung einer neuen Ticket-App oder auch mit selbst­fahrenden Bussen.

Ducrots Ideen dürften sich nicht auf die Schärfung des Service-public-Gedankens beschränken, sondern auch in Richtung Digitalisierung gehen.

So gesehen könnte sich Ducrot als die richtige Person erweisen, um die SBB wieder in ruhigere Zeiten zu führen. Was nicht zu erwarten ist: dass es ganz ruhig wird um die SBB. Denn Ducrot übernimmt in einer schwierigen Zeit. Er muss nun zuerst das Vertrauen der Bevölkerung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Bundesbahnen gewinnen. Da kam in den vergangenen Monaten einiges an Skepsis auf. Kein Wunder: Gerade die Pünktlichkeit, der einst grosse Stolz der SBB, hat arg gelitten.

Was auf Ducrot zurückfallen könnte, ist seine Rolle bei der Beschaffung der neuen Doppelstockzüge von Bombardier. Er hatte damals die Verträge mit Bombardier unterschrieben. Heute gibt er zu, dass die Beschaffung wohl zu komplex war und anders hätte ausgeführt werden können. Hier zeigt sich Ducrot selbstkritisch (lesen Sie hier ein erstes Interview mit Vincent Ducrot). Eine gute Voraussetzung, um die Reputation der SBB in der Bevölkerung, aber auch intern wieder aufzubauen.