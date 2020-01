Migros-Kaffeekapseln sind in Deutschland viel billiger

Die Migros produziert ihre Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen zwar im Inland. Die Fabrik steht in Birsfelden im Baselbiet, einen Steinwurf entfernt von der deutschen Grenze. Verkauft werden sie aber auch im Nachbarland. Dort sind die Kapseln der Migros wie in der Schweiz unter der Marke Café Royal erhältlich. Allerdings viel günstiger als in den Supermärkten der Migros.