Levrats Abgang zum heiklen Zeitpunkt

Die grosse, breite Körperstatur verlieh ihm raumfüllende Autorität, die tiefe, kräftige Stimme hallte stets fast etwas zu aufdringlich in den Gehörgängen nach. Er hat die Partei männlich-dominant geführt, sich ein umfassendes Netzwerk in Beruf und Politik geschaffen, während ihm zu Hause die Ehefrau den Rücken freihielt und die Kinder grosszog. Die Rede ist vom abtretenden Präsidenten der SP Schweiz, Christian Levrat. Gern erzählt er jeweils, wie er seine Karriere vor langer Zeit bei den Jungfreisinnigen startete – und in der Tat, zum Lebensmodell eines Goldküste-Politikers von ehedem fehlen dem 49-jährigen Freiburger vordergründig nur der Offiziersrang und ein paar Verwaltungsratsmandate.