Ein gewohntes Bild verschwindet: Die Post verkauft keine Lose mehr

Ein Paket abholen, Geld einzahlen und nebenbei noch die Aussicht auf einen Millionengewinn haben: Die Schweizerische Post bietet in ihren Stellen auch Lottoscheine und Lose an, um das rückläufige Schaltergeschäft mit Zusatzverkäufen auszugleichen. Doch der Verkauf von Lotterieartikel durch die Post läuft weniger glücklich. Das Unternehmen will sich deshalb, aus dem Geschäft zurückzuziehen.