Facebook in Erklärungsnot

Zuckerbergs Devise gilt nicht

Viel zu reden und zu kritisieren gab die Aufteilung des Libra-Projekts auf zwei Länder und auf zwei Rechtsprechungen. In Genf will Facebook eine Libra-Vereinigung mit rund hundert Investoren gründen, ohne selber die Kontrolle zu übernehmen, während die USA der Stützpunkt für die neue Währung werden sollen. Diese Zersplitterung wirft gemäss dem republikanischen Kommissionspräsidenten Mike Crapo allerdings die Frage auf, welches Land für die Aufsicht beispielsweise im Fall einer Sanktionsverletzung zuständig ist. Der demokratische Senator Mark Warner ging noch einen Schritt weiter und fragte: «Was bietet denn die Schweiz an, was die USA nicht tun können?» Auch die Demokratin Kyrsten Sinema interpretiert den Schweizer Standort als Warnzeichen. Die Libra Association in Genf werde eine «immense Gewalt über das finanzielle Wohlergehen der USA» haben, meinte sie, «aber wer ist denn wirklich zuständig für eine einwandfreie Geschäftsführung?»

Libra-Chef Marcus, ein gebürtiger Franzose, der in Genf aufgewachsen ist, verteidigte die Doppelkonstruktion mit der internationalen Tradition der Schweiz. Das Land sei Sitz mehrerer globaler Institutionen, unter anderem der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Die Libra-Währung werde von dieser globalen Ausrichtung profitieren. Der Sitz in der Schweiz sei aber keinesfalls dazu angelegt, der Kontrolle und Aufsicht durch die US-Behörden zu entgehen. Facebook suche im Gegenteil geradezu nach einer klaren Regulierung, so Marcus, deswegen treffe das Motto «Move Fast and Break Things» von Mark Zuckerberg in diesem Fall eben gerade nicht zu.

«Sehr hohe Standards»

Mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma hat die Libra Association erste Diskussionen geführt. Zudem soll die Schweiz auch beim Datenschutz aktiv werden. Die Libra-Vereinigung werde keine persönlichen Daten über die Libra-Nutzer speichern, versicherte Marcus. In dieser Hinsicht seien auch die Infrastruktur von Facebook und jene der Digitalwährung komplett getrennt. Geld machen wolle Facebook nicht mit Libra selber, sondern mit den Transaktionen der Libra-Kunden untereinander, die mehr Umsatz und damit mehr Werbung bringen sollen. Auf wiederholte Fragen zur Konkurrenz versicherte Marcus, die Libra-Plattform sei für alle anderen neuen Anbieter oder etablierte Firmen wie beispielsweise Paypal offen. «Facebook will Libra nicht kontrollieren.»

Zwar will Facebook mit sämtlichen US-Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und beim Financial Crimes Enforcement Network als Zahlungsdienstleister registriert werden. Unklar bleibt allerdings, welche Behörden im Fall von grenzüberschreitenden Problemen zuständig sein werden.