Globus für über eine Milliarde Franken verkauft

Jetzt ist es offiziell: Die Globus-Gruppe gehört zur Luxuswarenhausgruppe um die österreichische Signa und die thailändische Central Group. Gemeinsam mit dem Detailhandelsgeschäft verkauft die Migros auch acht Globus-Liegenschaften an die Gruppe.

Diese befinden sich in den Städten Zürich, Basel, Bern und St. Gallen. Signa und Central Group hätten unter mehr als einem Dutzend Interessenten die beste Offerte und Zukunftsstrategie eingereicht, schrieb die Migros in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Angebot habe in den für die Migros wesentlichen Kriterien überzeugt: eine langfristige Strategie, die Absicht zur Weiterentwicklung und den sicheren Weiterbestand der Globus-Gruppe. Bis Mitte 2020 soll der Verkauf unter Dach und Fach sein.