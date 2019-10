Helvetic baut Geschäft mit neuen Jets aus

Das Wetlease-Geschäft ist auch die Nische, in der Helvetic ihre grosse Chance sieht. «Wir wollen der stärkste Regionalcarrier in Europa werden», sagte Pogorevc. Regionalfluggesellschaften, die finanziell auf soliden Beinen stünden und in modernes Fluggerät investierten, gebe es in Europa sonst so gut wie keine.

Chancen in Deutschland und Frankreich

Dank ihren mehrsprachigen Crews und mit der modernen Flotte sieht sich Helvetic Airways daher gut positioniert, um im Auftrag grösserer Airlines Regionalflüge anzubieten. In Europa sei das Wetlease-Geschäft noch nicht weit entwickelt, wogegen in den USA bereits 45 Prozent der Kurzstrecken-Flüge von Wetlease-Partner der Netzfluggesellschaften durchgeführt werden.

Konkrete Chancen als Ergänzung zu den bestehenden langfristig ausgelegten Zusammenarbeit mit der Swiss sieht Pogorevc namentlich in Deutschland und Frankreich, aber auch in Skandinavien. Eigene Linienflüge, mit denen Helvetic 2003 gestartet war, gibt es mittlerweile so gut wie keine mehr. Momentan wird auf der Helvetic-Webseite mit Kittlilä im Norden Finnlands gerade noch eine einzige Destination angeboten.

Der Ausbau der Flotte führt auch zu einer stetig steigenden Mitarbeiterzahl: Aktuell sind rund 480 Personen bei Helvetic Airways angestellt, im kommenden Sommer sollen es dann bereits rund 560 sein. Eingestellt werden von der Fluggesellschaft namentlich Piloten und Kabinenpersonal.