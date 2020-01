Reicher Unternehmer plant Privat-Uni

Schaffhausen ist kein Ort der Wissenschaft. Die Stadt wird auch heute noch von der Schwerindustrie geprägt. Wer studieren will, fährt meist nach Zürich oder Winterthur. Ein Mann will das nun ändern: IT-Unternehmer Serguei Beloussov. Er hat in der Munotstadt kürzlich ein privates Hochschulprojekt mit dem klingenden Namen Schaffhausen ­Institute of Technology (SIT) ­lanciert.