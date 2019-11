Letzte Telefonkabine kommt ins Museum

Vor laufenden Kameras hob ein Kran das letzte von Swisscom betriebene Publifon an der Badener Bruggerstrasse 164 in Baden in die Lüfte. Wieder aufgestellt wird die ursprünglich 1962 montierte Telefonkabine im Museum für Kommunikation in Bern – als stille Zeugin einer vergangenen Zeit.

Das Aus für die gute alte Telefonkabine hat sich schon seit langem abgezeichnet. Der Bedeutungsverlust begann mit dem Siegeszug des Handys Ende der 1990er Jahre. Vor knapp 25 Jahren waren in der Schweiz mehr als 58'000 private und öffentliche Publifone in Betrieb.

In praktisch jeder Gemeinde stand eine Telefonkabine – so schrieb es der Bund Swisscom beziehungsweise dem früheren Staatsbetrieb «Schweizerische Post, Telegrafie und Telefonie (PTT)» vor. In den Kabinen, in denen oft der Geruch von kaltem Zigarettenrauch hing, waren auch immer eine Reihe von Telefonbüchern montiert.

Telefonkarten als Sammlerobjekt

Wer kurz oder lange telefonierte, bezahlte die Gespräche mit Münz oder mit einer Telefonkarte. Diese farbigen Karten mit Magnetstreifen entwickelten sich für Sammler zu Objekten der Begierde. Swisscom nimmt noch gültige «Taxcards» übrigens bis Ende Februar zurück.

In den Jahren 2004 bis 2016 brach die Zahl der Gespräche gemäss Swisscom um 95 Prozent ein. Bei den Publifonen der Grundversorgung sank die Zahl 2016 um einen Drittel. Mehr als 1000 Geräte blieben über Tage hinweg unbenutzt. Die Kosten für Betrieb und Unterhalt liessen sich nicht mehr mit den Gesprächseinnahmen decken.