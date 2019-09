Migros Aare baut 300 Arbeitsplätze ab

Die Migros Aare streicht in den nächsten 24 Monaten rund 300 Stellen. In einem ersten Schritt kommt es zu 20 Kündigungen in der Betriebszentrale in Schönbühl, wie der Detailhändler mitteilt. Aktuell beschäftigt die Migros Aare rund 12'000 Mitarbeitende.