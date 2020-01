Nachruf auf einen Fehlkauf 

Ein Überbleibsel der Ära von Konzerngründer Daniel Vasella hinterlässt noch einmal Spuren in der Bilanz von Novartis: der Augenheilspezialist Alcon. Von 2008 bis 2010 kaufte Vasella Alcon in mehreren Schritten für insgesamt rund 52 Milliarden Dollar – es ist bis heute die zweitteuerste Übernahme durch ein Schweizer Unternehmen. Sein Nach-Nachfolger Vas Narasimhan wickelte Alcon ab: Seit April ist die Firma wieder als eigenständige Gesellschaft an der Börse.