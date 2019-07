Naturkatastrophen sorgen bei Swiss Re für Gewinnrückgang

Die Swiss Re hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang ausgewiesen. Der Reingewinn sank auf 953 Millionen Dollar. Im Vorjahr hatte der zweitgrösste Rückversicherer der Welt noch 1 Milliarde Dollar verdient.

Grund dafür sind eine Reihe von Belastungen, wie der Zürcher Konzern am Mittwoch bekannt gab. So schlugen Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachte Grossschäden zu Buche. Vor allem sind die Schäden durch den Taifun «Jebi», der im vergangenen September in Japan Zerstörungen hinterliess, nochmals gestiegen.