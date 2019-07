Nestlé macht mit Starbucks-Kaffee Gewinn

Tierfutter und Starbucks zogen

Die 3,6 Prozent für das gesamte Halbjahr setzten sich zusammen aus einem Mengenwachstum (RIG) von 2,6 Prozent und Preissteigerungen von 1,0 Prozent. Die Preisdynamik habe sich infolge des deflationären Drucks in Europa und der schwachen Preisgestaltung in Brasilien im zweiten Quartal etwas verlangsamt, hiess es in der Mitteilung.

Am meisten zur Wachstumsbeschleunigung hätten derweil Brasilien und die USA beigetragen. In Brasilien, Nestlés viertgrösstem Markt, hatte im Vorjahr noch ein Lastwagenfahrerstreik belastet.

Nach Produktkategorien verkaufte Nestlé vor allem deutlich mehr Tierfutter, Babynahrung und Kaffee. Nachdem Kaffee zuletzt noch gelitten hatte, verbesserte sich nun die Dynamik von Nespresso und Nescafé in allen Zonen, wie es hiess. Vor allem aber stiess auch die Lancierung von Starbucks-Produkten, für die sich Nestlé letztes Jahr die Verkaufsrechte für über 7 Milliarden Dollar gesichert hatte, auf eine starke Nachfrage. Die Produkte kamen in vierzehn Märkten in die Läden.

