Post gewährt ab 2020 bei Paketen Rabatt

Der Preisüberwacher und die Post einigten sich auf Rabatte im Umfang von rund 10 Millionen Franken. 2020 profitieren Privatkunden, wenn sie Pakete online etikettieren. Je nach Gewicht des Pakets beträgt der Rabatt 1,50 Franken bis 3 Franken.

Das teilten der Preisüberwacher und die Post am Dienstag mit. Der durchschnittliche Rabatt für online etikettierte und frankierte Pakete sowie über MyPost24 Automaten adressierte und aufgegebene Pakete beträgt 18 Prozent.

Kundinnen und Kunden müssen sich auf der Website der Post einloggen, Etiketten erstellen, bezahlen und auf gewöhnlichem Papier ausdrucken, diese ausschneiden und aufkleben. Diese Pakete mit Online-Etikette können in jeder Poststelle regulär am Schalter oder in den Agenturen aufgegeben werden. Alternativ kann ein myPost24 Automat genutzt werden.