Rekordgewinn trotz teurem Brandfall

Einnahmen erzielt die Versicherung auch mit Immobilien. Sie vermietet inzwischen rund 300 Wohnungen. In Burgdorf waren per Mitte 2019 in einem Neubauprojekt an der Thunstrasse 28 Wohnungen hinzugekommen. Diese waren ebenfalls in kurzer Zeit alle vermietet.

In die Subzentren

Ein Blick in die Bilanz zeigt, das Unternehmen ist schuldenfrei und kann in die Expansion investieren. Um neue Kunden zu gewinnen, zieht es die Emmental in die Subzentren. Sie ist bereits mit je einem Standort in Thun und Burgdorf vertreten. In diesem Jahr soll eine Agentur in Münsingen eröffnet werden, wie Rychen ankündigt.

Das ist noch längst nicht alles. Im Rahmen der neuen Strategie «Kompass 2026» sollen die 24 Hauptagenturen in den nächsten drei Jahren jede eine zusätzliche Agentur eröffnen. Die Emmental sucht deshalb zusätzliche Mitarbeitende. Das können Quereinsteigerinnen sein, häufig sind Teilzeitpensen, wie Rychen erklärt. Sehr wichtig ist ihm die lokale Verankerung seiner Verkäufer.

Ein Trend ist auch bei der Emmental die Digitalisierung. So soll Gerhard Wittwer aus Wiggiswil in den Verwaltungsrat gewählt werden. Der Mitinhaber des Beratungsunternehmen Kiwi Consultants bringe fundierte Digitalisierungskenntnisse ein, heisst es.

Wittwer folgt auf Peter Gfeller, der nach 12 Jahren wegen der Amtszeitbeschränkung zurücktritt. Und in der Geschäftsleitung geht mit Rainer Senn der Leiter Finanzen und Informatik in Pension. Seine Aufgaben übernimmt der 41-jährige diplomierte Wirtschaftsprüfer Jörg Kalbermatter.