Sawiris holt neuen Andermatt-Chef

Das Tourismus-Unternehmen Andermatt Swiss Alps (ASA) hat einen neuen CEO gefunden. Raphael Krucker wird per 1. Januar 2020 den CEO-Posten übernehmen und damit die Nachfolge des im Frühjahr zurückgetretenen Franz-Xaver Simmen antreten.

Der 40-Jährige Krucker stösst vom Technologiekonzern Bühler, wo er in verschiedenen Managementpositionen tätig war, zu ASA. Zuletzt leitete er als Managing Director die Region Ozeanien. Er verfüge über grosse Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und in der Entwicklung internationaler Märkte, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.